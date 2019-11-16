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Эрбер и Маю вышли в финал парного Итогового чемпионата ATP

Эрбер и Маю вышли в финал парного Итогового чемпионата ATP
Теннис / ATP 0

Французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю пробились в финал парного Итогового чемпионата ATP. В полуфинале турнира они обыграли в двух сетах поляка Лукоша Кубота и Марсело Мело из Бразилии. Матч завершился со счётом 6:3, 7:6 (6:4).

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Победители сделали 8 эйсов, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 9. Кубот и Мело 1 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 8.

В финале парного Итогового турнира ATP Эрбер и Маю сыграют с представителем ЮАР Рейвеном Классеном и новозеландцем Майклом Винусом. Они в полуфинале нанесли поражение в трёх сетах колумбийцам Хуану-Себастьяну Кабалю и Роберту Фара.

Действующими чемпионами Итогового чемпионата АТР являются представители США Майк Брайан и Джек Сок.

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