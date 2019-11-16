Определились первые финалисты парного Итогового чемпионата ATP

Представитель ЮАР Рейвен Классен и новозеландец Майкл Винус стали первыми финалистами парного Итогового чемпионата ATP. В полуфинале они нанесли поражение в трёх сетах колумбийцам Хуану-Себастьяну Кабалю и Роберту Фара.

Матч завершился со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (12:10), 10:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. Победители сделали 10 эйсов и допустили 3 двойные ошибки. Их соперники 7 раз подали навылет и сделали 3 двойные ошибки.

Вторая пара финалистов Итогового чемпионата ATP определится сегодня, 16 ноября. За вторую путёвку поборются французы Пьер-Юг Эрбер с Николя Маю и поляк Лукош Кубот с Марсело Мело из Бразилии.

Действующими чемпионами Итогового чемпионата АТР являются представители США Майк Брайан и Джек Сок.