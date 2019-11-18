Циципас вспомнил историю знакомства с Тимом

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями от победы на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. В финале он одолел представителя Австрии Доминика Тима со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4).
«Это было похоже на американские горки. Ощущения от завоевания этого трофея просто изумительные. Это был невероятный турнир, очень эмоциональный. Я никогда ещё не получал столько поддержки на такой большой арене. Я в долгу перед болельщиками. Атмосфера была невероятной», — цитирует Циципаса официальный сайт тура.
Стефанос также рассказал, как в 2016 году был спарринг-партнёром Тима на Итоговом чемпионате.
«Я только что вспомнил. Я в первый раз встретился с Домиником, когда прибыл сюда в качестве спарринг-партнёра. Я был первой ракеткой мира среди юниоров. ITF пригласила меня быть спарринг-партнёром на Итоговом чемпионате. Просто потрясающе, что моя первая тренировка была как раз с Домиником. А теперь мы сыграли в финале. Это фантастика. Я очень сильно уважаю его за то, чего он достиг в последние годы», — сказал Циципас.
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