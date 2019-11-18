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Тим назвал теннис самым брутальным видом спорта

Тим назвал теннис самым брутальным видом спорта
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился впечатлениями от поражения в финальном матче Итогового чемпионата ATP в Лондоне с греком Стефаносом Циципасом со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 6:7 (4:7).

«Это был невероятный матч. Браво, Стефанос. В психологическом плане мы занимаемся самым брутальным видом спорта. Я был близок к победе, в концовке мы оба выкладывались на сто процентов. В теннисе так бывает.

Именно поэтому я считаю его самым брутальным видом спорта. Ты можешь провести прекрасный матч, но в итоге проиграть финал. Я очень расстроен, сложно это переварить. Но на этой неделе у меня были замечательные победы, что позволило выйти в финал. Так что всё нормально", — приводит слова Тима Tennis 365.

Циципас впервые в карьере выиграл Итоговый чемпионат ATP.

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