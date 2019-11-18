Тарпищев: сборная России попала в «группу смерти»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил группу, в которую попала сборная России в Кубке Дэвиса. Россияне в Мадриде сыграют с командами Хорватии и Испании.

«На Кубке Дэвиса мы в первую очередь будем рассматривать качество игры, а не результат. Конечно, хотим выйти в четвертьфинал, но группы неравнозначны. У нас «группа смерти», а у казахов – простая. Сложно угадать. Если бы жеребьёвка отталкивалась от силы команд, можно было бы ставить задачи. А когда ты попадаешь в сложнейшее трио, нужно ориентироваться на качество тенниса. Сыграть от себя на 100%. Если мы выйдем из группы, возможно, дальше нам будет легче», — цитирует Тарпищева РИА «Новости».

В заявку сборной России вошли Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской. Финальный этап соревнований стартует сегодня, 18 ноября.