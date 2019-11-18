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Рублёв в стартовом матче Кубка Дэвиса победил хорвата Гойо

Рублёв в стартовом матче Кубка Дэвиса победил хорвата Гойо
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Андрей Рублёв принёс первую победу сборной России в Кубке Дэвиса. Уроженец Москвы в двух сетах взял верх над представителем Хорватии Борной Гойо со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут.

Рублёв выполнил 4 эйса, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. В активе его соперника 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

Напомним, 21-летний Гойо занимает 281-ю строчку в рейтинге ATP. Он впервые выступает в Кубке Дэвиса. Гойо заменил в составе сборной Хорватии травмированного Марина Чилича.

Сегодня, 18 ноября, Карен Хачанов сразится с Борной Чоричем. В третьей игре в парном разряде Рублёв и Хачанов встретятся с хорватским дуэтом Иван Додиг/Никола Мектич. Напомним, в группе В также выступает сборная Испании.

Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды сыграют в плей-офф.

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