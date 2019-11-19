Циципас рассказал о совете, который ему дал Джокович
Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями от победы на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. В финале он одолел представителя Австрии Доминика Тима со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4).
«Мне нужно время, чтобы всё это осознать. Я так благодарен за поддержку, которую получил в Лондоне. Это было невероятно. Я горжусь собой.
Помню, как на жеребьёвке я общался с Федерером, Джоковичем и Надалем. Я получил от них много советов. Джокович сказал мне: «Продолжай бороться, береги здоровье и сохраняй позитивный настрой. Тогда у тебя всё получится». Я следовал его совету, это потрясающе. Я не ожидал, что смогу покинуть Лондон с трофеем", — приводит слова Циципаса Tennis World USA.
В рейтинге ATP Стефанос занимает шестую строчку.
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Второй год подряд Итоговый чемпионат в Лондоне выиграл теннисист с российскими корнями.
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