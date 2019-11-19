«На его месте я чувствовал бы себя плохо». Экс-тренер Хачанова упрекнул Зверева

Гало Бланко, бывший тренер российского теннисиста Карена Хачанова и один из организаторов обновлённого Кубка Дэвиса, упрекнул немца Александра Зверева за отказ принять участие в командном турнире.

Ранее Зверев сказал, что новый формат Кубка Дэвиса его не устраивает, так как на первый план вышли деньги и атмосфера турнира утрачена. Александр пропускает турнир и вместо этого сыграет со швейцарцем Роджером Федерером в рамках своего латиноамериканского турне.

«Зверев говорит о деньгах, но сам отправляется в Южную Америку, чтобы заработать в не самых благополучных странах. В это же время Германия сыграет в Кубке Дэвиса. Ему стоит объясниться. На его месте я чувствовал бы себя плохо», — приводит слова Бланко Tennis World USA.

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