Бердых рассказал о главном достижении в карьере
Чешский теннисист Томаш Бердых прокомментировал решение завершить профессиональную карьеру в 34 года.
«На протяжении последних 15 лет имел возможность соревноваться с лучшими. Я победил Рафу, Роджера и Новака как минимум по одному разу, а то и по два, и это одно из главных достижений в карьере.
Конечно, я играл в тяжелейшую эпоху с соревновательной точки зрения, но я рад, что являюсь частью этого периода. Я даже был четвёртой ракеткой мира», — цитирует Бердыха Tennis World USA.
Бердых — двукратный победитель Кубка Дэвиса, финалист Уимблдона-2010. На Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open лучшим результатом Бердыха стал выход в полуфинал. О решении завершить карьеру 34-летний чех сообщил 16 ноября.
Бердых объяснил, почему решил завершить карьеру
- 20 ноября 2019
-
23:46
-
23:35
-
23:13
-
22:43
-
21:24
-
20:58
-
20:05
-
17:31
-
16:31
-
16:14
-
16:00
-
15:26
-
15:03
-
14:56
-
14:34
-
13:58
-
13:05
-
12:45
-
11:53
-
10:55
-
10:50
-
10:30
-
10:03
-
09:45
-
09:22
-
09:14
-
08:56
-
08:33
-
08:21
-
03:58
-
02:06
-
01:01
-
00:39
- 19 ноября 2019
-
23:59
-
23:45
Партнерский контент