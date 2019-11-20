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Бердых рассказал о главном достижении в карьере

Бердых рассказал о главном достижении в карьере
Теннис / ATP 0

Чешский теннисист Томаш Бердых прокомментировал решение завершить профессиональную карьеру в 34 года.

«На протяжении последних 15 лет имел возможность соревноваться с лучшими. Я победил Рафу, Роджера и Новака как минимум по одному разу, а то и по два, и это одно из главных достижений в карьере.

Конечно, я играл в тяжелейшую эпоху с соревновательной точки зрения, но я рад, что являюсь частью этого периода. Я даже был четвёртой ракеткой мира», — цитирует Бердыха Tennis World USA.

Бердых — двукратный победитель Кубка Дэвиса, финалист Уимблдона-2010. На Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open лучшим результатом Бердыха стал выход в полуфинал. О решении завершить карьеру 34-летний чех сообщил 16 ноября.

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