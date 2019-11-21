Надаль одержал 25-ю победу подряд в Кубке Дэвиса. Это третий результат в истории

Испанец Рафаэль Надаль, обыграв хорвата Борну Гойо, одержал свою 25-ю победу подряд в матчах Кубка Дэвиса. Благодаря этому он обошёл немца Бориса Беккера и установил третью по длине беспроигрышную серию на командном турнире.
Наибольшим количеством выигранных матчей подряд может похвастать киприот Маркос Багдатис — 36. На втором месте швед Бьорн Борг (33). В топ-5 находится ещё один действующий теннисист — у британца Энди Маррея 19 побед кряду.
Напомним, испанская сборная напрямую вышла в плей-офф Кубка Дэвиса, одержав две победы на групповом этапе.
В группе с Испанией выступает и сборная России. В активе Карена Хачанова, Андрея Рублёва и Евгения Донского уверенная победа над хорватами (3:0) и поражение от испанцев (1:2). Невзирая на поражение, россияне по-прежнему претендуют на выход в плей-офф как одна из двух лучших команд, занявших второе место.
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