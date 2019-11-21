Федерер: дочки понимают, что я не такой уж обычный человек

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал об отцовстве. У Роджера и его супруги Мирки четверо детей: дочери-близнецы Майла Роуз и Шарлин Рива и сыновья-близнецы Лео и Леннарт.

«Я изо всех сил стараюсь быть хорошим отцом. Мы много ездим. Думаю, все родители знают, что дети вынуждают тебя выкладываться по полной. Я такой же отец, как другие, так же менял подгузники.

Да, дети видят меня по телевизору, в рекламе. Но я объясняю, что я не один такой. Люди видят меня, узнают и просят сделать фото, но жизнь продолжается.

Однако дочки начинают задавать вопросы. Они понимают, что я не такой уж обычный человек. Моя теннисная жизнь получается восхитительной, но она не будет длиться вечно", — приводит слова Федерера Tennis World USA.

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