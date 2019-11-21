Федерер: жена сыграла огромную роль в моей жизни

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал, как на него повлияла женитьба на Мирке Вавринец. Они сыграли свадьбу в апреле 2009 года. У супругов четверо детей: дочери-близнецы Майла Роуз и Шарлин Рива и сыновья-близнецы Лео и Леннарт.

«Когда я познакомился с Миркой, у меня не было ни одного титула, а теперь их 103. Она сыграла огромную роль в моей жизни. Мирка — прекрасный человек», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Федерер в 2019 году выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле. На прошедшем в Лондоне Итоговом чемпионате ATP Роджер дошёл до полуфинала, где проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 4:6. Грек в итоге завоевал титул.