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Мама Тима начала делать татуировки после каждого титула сына

Мама Тима начала делать татуировки после каждого титула сына
Теннис / ATP 0

Вольфганг Тим, отец австрийца Доминика Тима, сообщил, что мама теннисиста Карин начала делать татуировки после каждого титула сына. В 2019 году уроженец Винер-Нойштадта выиграл турниры в Индиан-Уэллсе, Барселоне, Кицбюэле, Пекине и Вене.

«Она начала делать это в Индиан-Уэллсе и теперь после каждого титула добавляет по одной татуировке. Что касается меня, то я никаких татуировок делать не собираюсь, потому что боюсь», — приводит слова Вольфганга Тима Tennis World USA.

Доминик мог завершить сезон завоеванием ещё одного трофея, но в финале Итогового чемпионата ATP в Лондоне проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу. За карьеру 26-летний австриец, занимающий четвёртую строчку рейтинга, выиграл 16 титулов на турнирах ATP.

Источник: Тим и Младенович расстались
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