У Баутисты-Агута скончался отец. Ранее теннисист снялся с Кубка Дэвиса

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут отказался от игры в плей-офф Кубка Дэвиса. Ранее сообщалось, что причиной такого решения 31-летнего испанца стало ухудшение состояния здоровья его отца. Спустя несколько часов Mundo Deportivo сообщило о смерти Хоакина Баутисты.
В мае 2018 года умерла мать Баутисты-Агута. Роберто планировал отказаться также от выступления на серии азиатских турниров в этом сезоне из-за плохого самочувствия отца. Хоакин Баутиста попал в серьёзную аварию в 2016 году, и с тех пор состояние его здоровья не было стабильным.
Капитан сборной Испании Серхи Бругера от имени всей команды высказал слова поддержки в адрес Роберто.
В Кубке Дэвиса Баутиста-Агут сыграл два матча — уступил Андрею Рублёву из России (3:6, 6:3, 6:7 (0:7)) и обыграл хорвата Николу Мектича (6:1, 6:3). Первый соперник сборной Испании на стадии плей-офф турнира пока неизвестен.
Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды сыграют в плей-офф.
- 21 ноября 2019
-
23:56
-
23:46
-
22:55
-
22:54
-
21:46
-
20:25
-
20:01
-
19:48
-
18:22
-
18:07
-
17:47
-
17:33
-
17:26
-
16:46
-
15:23
-
14:19
-
13:26
-
12:53
-
12:27
-
12:00
-
11:28
-
11:10
-
10:13
-
09:22
-
08:45
-
08:20
-
00:48
- 20 ноября 2019
-
23:46
-
23:35
-
23:13
-
22:43
-
21:24
-
20:58
-
20:05
-
17:31