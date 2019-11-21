У Баутисты-Агута скончался отец. Ранее теннисист снялся с Кубка Дэвиса

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут отказался от игры в плей-офф Кубка Дэвиса. Ранее сообщалось, что причиной такого решения 31-летнего испанца стало ухудшение состояния здоровья его отца. Спустя несколько часов Mundo Deportivo сообщило о смерти Хоакина Баутисты.



В мае 2018 года умерла мать Баутисты-Агута. Роберто планировал отказаться также от выступления на серии азиатских турниров в этом сезоне из-за плохого самочувствия отца. Хоакин Баутиста попал в серьёзную аварию в 2016 году, и с тех пор состояние его здоровья не было стабильным.



Капитан сборной Испании Серхи Бругера от имени всей команды высказал слова поддержки в адрес Роберто.



В Кубке Дэвиса Баутиста-Агут сыграл два матча — уступил Андрею Рублёву из России (3:6, 6:3, 6:7 (0:7)) и обыграл хорвата Николу Мектича (6:1, 6:3). Первый соперник сборной Испании на стадии плей-офф турнира пока неизвестен.



Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды сыграют в плей-офф.