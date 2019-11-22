Медведев: хочу помочь Саудовской Аравии повысить осведомленность о теннисе
Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего выставочного турнира в Саудовской Аравии.
«Саудовская Аравия будет большой частью моей подготовки к новому сезону. В Саудовской Аравии жара и условия будут похожи на Австралию. Это будет отличным испытанием для нас. Мы хотим подготовиться к новому сезону, но фанаты должны ожидать, что мы будем бороться как и в любом турнире. Надеюсь, будет много болельщиков, которые поддержат нас там. Рассчитываю поиграть в большой теннис, помочь стране повысить осведомленность о спорте и вдохновить людей на игру», — приводит слова Медведева Tennis Worls со ссылкой на Arab News.
Турнир в Саудовской Аравии пройдёт с 12 по 14 декабря. В рейтинге ATP Медведев занимает пятую строчку.
Медведев: 2019-й не был идеальным
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