Канада первой вышла в 1/2 финала Кубка Дэвиса и может сыграть с Россией
Завершился парный матч 1/4 финала Кубка Дэвиса между сборными Австралии и Канады. Австралийцы Джон Пирс и Джордан Томпсон уступили канадской паре Вашеку Поспишилу и Денису Шаповалову – 0:2 (4:6,4:6). Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.
Для определения победителя командам пришлось сыграть решающую парную встречу — в одиночных матчах теннисисты обменялись победами.
Канада сыграет в полуфинале с сильнейшим в паре Россия — Сербия, которые выйдут на корт 22 ноября в 12:30 мск.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
22 ноября 2019, пятница. 00:25 МСК
Джон Пирс
Джордан Томпсон
Д. Пирс Д. Томпсон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Вашек Поспишил
Денис Шаповалов
В. Поспишил Д. Шаповалов
Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Дэвиса
Россия сыграет с Сербией в Кубке Дэвиса днём 22 ноября
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20:25
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20:01
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19:48
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18:22
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18:07
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17:47
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17:33
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17:26
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16:46
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15:23
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14:19
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13:26
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