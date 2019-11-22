Канада первой вышла в 1/2 финала Кубка Дэвиса и может сыграть с Россией

Завершился парный матч 1/4 финала Кубка Дэвиса между сборными Австралии и Канады. Австралийцы Джон Пирс и Джордан Томпсон уступили канадской паре Вашеку Поспишилу и Денису Шаповалову – 0:2 (4:6,4:6). Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

Для определения победителя командам пришлось сыграть решающую парную встречу — в одиночных матчах теннисисты обменялись победами.

Канада сыграет в полуфинале с сильнейшим в паре Россия — Сербия, которые выйдут на корт 22 ноября в 12:30 мск.

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Дэвиса