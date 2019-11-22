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Канада первой вышла в 1/2 финала Кубка Дэвиса и может сыграть с Россией

Канада первой вышла в 1/2 финала Кубка Дэвиса и может сыграть с Россией
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Завершился парный матч 1/4 финала Кубка Дэвиса между сборными Австралии и Канады. Австралийцы Джон Пирс и Джордан Томпсон уступили канадской паре Вашеку Поспишилу и Денису Шаповалову – 0:2 (4:6,4:6). Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

Для определения победителя командам пришлось сыграть решающую парную встречу — в одиночных матчах теннисисты обменялись победами.

Канада сыграет в полуфинале с сильнейшим в паре Россия — Сербия, которые выйдут на корт 22 ноября в 12:30 мск.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
22 ноября 2019, пятница. 00:25 МСК
Джон Пирс
Австралия
Джон Пирс
Джордан Томпсон
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Пирс Д. Томпсон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Вашек Поспишил
Канада
Вашек Поспишил
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
В. Поспишил Д. Шаповалов
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