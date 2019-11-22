Названы кандидаты на звание лучшей теннисистки 2019 года

WTA на своём официальном сайте объявила номинанток на звание лучшей теннисистки 2019 года. В список вошли австралийка Эшли Барти, канадка Бьянка Андрееску, чешка Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп и представительница Японии Наоми Осака.

Барти завершит год в статусе первой ракетки мира. В 2019 году она выиграла «Ролан Гаррос», а также турниры в Майами, Бирмингеме и Итоговый чемпионат в Шэньчжэне.

Андрееску выиграла US Open, а также турниры в Индиан-Уэллсе и Торонто. Плишкова завоевала титулы в Брисбене, Риме, Истбурне и Чжэнчжоу. Халеп стала победительницей Уимблдона. Осака первенствовала на Открытом чемпионате Австралии, а также выиграла трофеи в Осаке и Пекине.

На награду лучшей паре года претендуют Элисе Мертенс/Арина Соболенко, Барбора Стрыцова/Се Шувэй, Кристина Младенович/Тимя Бабош и Чжан Шуай/Саманта Стосур.

Победительницы будут названы 11 декабря.