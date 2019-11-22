Джокович заменит Типсаревича в парном матче с россиянами в Кубке Дэвиса
Вторая ракетка мира Новак Джокович заменит Янко Типсаревича в парном матче четвертьфинала Кубка Дэвиса с Россией. Его партнёром будет Виктор Троицки. Соперниками сербской пары станут Карен Хачанов и Андрей Рублёв.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов/Андрей Рублёв — Новак Джоквович/Виктор Троицки в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
В первом одиночном матче Рублёв разгромил серба Филипа Краиновича — 6:1, 6:2. Затем Хачанов проиграл Джоковичу — 3:6, 3:6. Судьба путёвки в полуфинал определится в парном матче.
Победитель противостояния Россия — Сербия за выход в финал поспорит со сборной Канады, которая обыграла австралийцев со счётом 2-1. Розыгрыш Кубка Дэвиса завершится 24 ноября.
Хачанов проиграл Джоковичу во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса
Рублёв вывел Россию вперёд в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Сербией
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