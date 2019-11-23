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Испания Надаля вышла в 1\2 Кубка Дэвиса, где сыграет с Великобританией Маррея

Испания Надаля вышла в 1\2 Кубка Дэвиса, где сыграет с Великобританией Маррея
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Завершился парный и решающий матч четвертьфинального противостояния Кубка Дэвиса между сборными Испании и Аргентины. Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Марсель Гранольерс одержали победу над аргентинским дуэтом Максимо Гонсалес и Леонардо Майер со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Таким образом, сборная Испании одержала победу над Аргентиной со счётом 2:1 и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса. В одиночных четвертьфинальных играх Рафаэль Надаль разгромил Диего Шварцмана со счётом 6:1, 6:2, а Пабло Корреньо-Буста потерпел поражение от Гидо Пельи со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 1:6.

За выход в финал Кубка Дэвиса сборная Испании поспорит с национальной командой Великобритании, которая в своём четвертьфинальном матче одержала победу над сборной Германии.

Напомним, в этом году Кубок Дэвиса впервые проходит в обновлённом формате. Розыгрыш соревнований завершится 24 ноября. Действующим чемпионом турнира является сборная Хорватии.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
23 ноября 2019, суббота. 00:05 МСК
Максимо Гонсалес
Аргентина
Максимо Гонсалес
Леонардо Майер
Аргентина
Леонардо Майер
М. Гонсалес Л. Майер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
Р. Надаль М. Гранольерс
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