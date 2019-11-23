Испания Надаля вышла в 1\2 Кубка Дэвиса, где сыграет с Великобританией Маррея

Завершился парный и решающий матч четвертьфинального противостояния Кубка Дэвиса между сборными Испании и Аргентины. Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Марсель Гранольерс одержали победу над аргентинским дуэтом Максимо Гонсалес и Леонардо Майер со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Таким образом, сборная Испании одержала победу над Аргентиной со счётом 2:1 и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса. В одиночных четвертьфинальных играх Рафаэль Надаль разгромил Диего Шварцмана со счётом 6:1, 6:2, а Пабло Корреньо-Буста потерпел поражение от Гидо Пельи со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 1:6.

За выход в финал Кубка Дэвиса сборная Испании поспорит с национальной командой Великобритании, которая в своём четвертьфинальном матче одержала победу над сборной Германии.

Напомним, в этом году Кубок Дэвиса впервые проходит в обновлённом формате. Розыгрыш соревнований завершится 24 ноября. Действующим чемпионом турнира является сборная Хорватии.