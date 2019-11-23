Хачанов: играем и боремся за страну до конца!

Карен Хачанов поздравил российских болельщиков с выходом национальной команды в полуфинал обновлённого Кубка Дэвиса. Теннисист отметил, что сборная будет бороться за страну до конца.

В 1/4 финала российским теннисистам противостояли представители сборной Сербии. Судьба путёвки в следующий раунд решилась в парном матче, где Хачанов и Андрей Рублёв, отыгравшись с трёх матчболов, обыграли Новака Джоковича и Виктора Троицки — 6:4, 4:6, 7:6 (10:8).

«Невероятный матч! Россия вышла в полуфинал Кубка Дэвиса. Очень рады, спасибо всем за поддержку

Играем и боремся за страну до конца!» — написал Хачанов.

Фото доступно на странице Карена в «Инстаграме».

Напомним, за право сыграть в финале Кубка Дэвиса российские теннисисты поспорят с представителями Канады.



В этом году турнир впервые проходит в обновлённом формате. Его розыгрыш завершится 24 ноября.