Янчук: сборная России сможет претендовать на победу в КД в ближайшие два года

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение российской сборной в полуфинале Кубка Дэвиса от сборной Канады. В парном матче россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв уступили канадцам Денису Шаповалову и Вашеку Поспишилу на тай-брейке (4:6, 6:4, 6:7).

«Игру Рублёва я бы оценил на пять с двумя плюсами. Игру Хачанова — просто на пять. Рублёв более надежный, более целеустремленный. Андрей находится в прекрасной форме. Хачанов слегка теряется в какие-то моменты, но совсем немного. Игра у него достойная, более силовая. Рублёв лучше подготовлен, в очень хорошей форме, возможно, на ее пике. Если говорить о паре, они ещё должны добирать на подачах и перехватах. Ребятам нужна сыгранность. Поиграть больше турниров вместе, в будущем, эта пара будет очень неплохой, способная сыграть на самом высоком уровне. Пары — вещь непредсказуемая, тут элемент везения, внезапности, неожиданности чуть больше, нежели в одиночке. С другой стороны, когда они наладят игру в паре, в одиночке будет по силам любая играя.

Больше десяти лет прошло, как мы последний раз были в полуфинале Кубка Дэвиса, тогда ещё играли Сафин, Давыденко, Южный, чуть раньше — Кафельников. Это был состав, который доходил до полуфинала, даже побеждал на турнире. Эти игроки ушли и не было достойной замены у нас в стране. В то время, нынешние игроки были юные совсем. Этим объясняется то, что мы долгое время не могли претендовать на высокие результаты.

Сейчас же это заявка на будущее.

Если команда будет в полном сборе, подтянется Медведев, сборная сможет претендовать на кубок в ближайшие два года» — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.