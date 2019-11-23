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Эдмунд обыграл Лопеса и вывел Великобританию вперёд в полуфинале Кубка Дэвиса

Эдмунд обыграл Лопеса и вывел Великобританию вперёд в полуфинале Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Британский теннисист Кайл Эдмунд в двух сетах переиграл испанца Фелисьяно Лопеса в полуфинале Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Эдмунд выполнил 9 эйсов и избежал двойных ошибок. Кроме того, британский теннисист реализовал 1 брейк-пойнт из 2. Его соперник 8 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

После этой победы сборная Великобритании повела в счёте в полуфинале — 1-0. Далее сыграют британец Даниэль Эванс и испанец Рафаэль Надаль.

В финале победитель матча Великобритания — Испания сыграет со сборной Канады, которая в полуфинале турнира нанесла поражение сборной России с общим счётом 2-1.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
23 ноября 2019, суббота. 19:50 МСК
Кайл Эдмунд
Великобритания
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 3  
         
Фелисьяно Лопес
Испания
Фелисьяно Лопес
Ф. Лопес
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