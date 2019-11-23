Эдмунд обыграл Лопеса и вывел Великобританию вперёд в полуфинале Кубка Дэвиса

Британский теннисист Кайл Эдмунд в двух сетах переиграл испанца Фелисьяно Лопеса в полуфинале Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Эдмунд выполнил 9 эйсов и избежал двойных ошибок. Кроме того, британский теннисист реализовал 1 брейк-пойнт из 2. Его соперник 8 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

После этой победы сборная Великобритании повела в счёте в полуфинале — 1-0. Далее сыграют британец Даниэль Эванс и испанец Рафаэль Надаль.

В финале победитель матча Великобритания — Испания сыграет со сборной Канады, которая в полуфинале турнира нанесла поражение сборной России с общим счётом 2-1.