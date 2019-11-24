Сербия и Франция получили «уайлдкард» на следующий розыгрыш Кубка Дэвиса

Сборные Сербии и Франции смогут сыграть в финальной части Кубка Дэвиса в 2020 году. Обеим сборным не придётся проходить квалификацию, так как они получили «уайлдкард», сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

Сербские и французские теннисисты присоединятся к сборным Испании, Великобритании, России и Канады, которые автоматически квалифицировались на следующий розыгрыш турнира, добравшись до полуфинала Кубка Дэвиса.

Также в финальную часть Кубка Дэвиса в следующем году попадут ещё 12 команд, которые преодолеют квалификацию.

Сербия в текущем розыгрыше турнира дошла до четвертьфинала, где уступила сборной России. 10-кратный победитель Кубка Дэвиса, сборная Франции, выбыл после группового этапа.