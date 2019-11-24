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Тарпищев: новый формат Кубка Дэвиса не позволяет развиваться маленьким странам

Тарпищев: новый формат Кубка Дэвиса не позволяет развиваться маленьким странам
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о новом регламенте проведения Кубка Дэвиса. В 2019 году турнир впервые проводился по новой схеме. Российская сборная дошла до полуфинала, где уступила Канаде со счётом 1-2.

«Мне дважды доводилось выигрывать Кубок Дэвиса — это невероятные эмоции. В Мадриде, надо признать, были похожие эмоции, несмотря на новый формат турнира. Я сейчас говорю как глава федерации, и тут очевидно, что предложенный формат не позволяет развиваться маленьким теннисным странам и регионам. С точки зрения глобального развития игры предыдущий формат подходил лучше», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В финале Кубка Дэвиса сыграют сборные Канады и Испании. Финальная часть турнира проходит в Мадриде (Испания).

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