Тарпищев: новый формат Кубка Дэвиса не позволяет развиваться маленьким странам
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о новом регламенте проведения Кубка Дэвиса. В 2019 году турнир впервые проводился по новой схеме. Российская сборная дошла до полуфинала, где уступила Канаде со счётом 1-2.
«Мне дважды доводилось выигрывать Кубок Дэвиса — это невероятные эмоции. В Мадриде, надо признать, были похожие эмоции, несмотря на новый формат турнира. Я сейчас говорю как глава федерации, и тут очевидно, что предложенный формат не позволяет развиваться маленьким теннисным странам и регионам. С точки зрения глобального развития игры предыдущий формат подходил лучше», — цитирует Тарпищева ТАСС.
В финале Кубка Дэвиса сыграют сборные Канады и Испании. Финальная часть турнира проходит в Мадриде (Испания).
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