Шарапова сообщила об участии в выставочном турнире в Абу-Даби
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).
«Совсем близко! Я приму участие в турнире в Абу-Даби 19 декабря», — написала Шарапова в своём «твиттере».
Запись можно посмотреть в «твиттере» россиянки.
Предполагается, что Шарапова сыграет с американской теннисисткой Амандой Анисимовой.
В мужском выставочном турнире в Абу-Даби ожидается участие испанца Рафаэля Надаля, серба Новака Джоковича, грека Стефаноса Циципаса и россиянина Даниила Медведева.
Турнир будет проходить с 19 по 21 декабря 2019 года.
Циципас примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби, где сыграет Медведев
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