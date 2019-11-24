Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шарапова сообщила об участии в выставочном турнире в Абу-Даби

Шарапова сообщила об участии в выставочном турнире в Абу-Даби
Теннис / WTA 0

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

«Совсем близко! Я приму участие в турнире в Абу-Даби 19 декабря», — написала Шарапова в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» россиянки.

Предполагается, что Шарапова сыграет с американской теннисисткой Амандой Анисимовой.
В мужском выставочном турнире в Абу-Даби ожидается участие испанца Рафаэля Надаля, серба Новака Джоковича, грека Стефаноса Циципаса и россиянина Даниила Медведева.

Турнир будет проходить с 19 по 21 декабря 2019 года.

Циципас примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби, где сыграет Медведев
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019