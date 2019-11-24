Шарапова сообщила об участии в выставочном турнире в Абу-Даби

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

«Совсем близко! Я приму участие в турнире в Абу-Даби 19 декабря», — написала Шарапова в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» россиянки.

Предполагается, что Шарапова сыграет с американской теннисисткой Амандой Анисимовой.

В мужском выставочном турнире в Абу-Даби ожидается участие испанца Рафаэля Надаля, серба Новака Джоковича, грека Стефаноса Циципаса и россиянина Даниила Медведева.

Турнир будет проходить с 19 по 21 декабря 2019 года.