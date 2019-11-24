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Пике: для Федерера Кубок Лэйвера как собственный ребёнок

Пике: для Федерера Кубок Лэйвера как собственный ребёнок
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, ставший одним из инициаторов и инвесторов реформы Кубка Дэвиса, поделился мнением о нежелании швейцарца Роджера Федерера участвовать в этом турнире. Федерер неоднократно говорил, что не планирует выступать в Кубке Дэвиса в обновлённом формате.

«У них или у Федерера есть Кубок Лэйвера. Очевидно, что этот турнир для него как ребёнок. Это его турнир, который он хочет защищать. И Роджер хочет вывести его на максимально высокий уровень для выставочного мероприятия.

Я всё это понимаю. Но мы попытаемся вывести Кубок Дэвиса на совершенно другой уровень, ведь мы говорим о турнире со 119-летней историей. Эти турниры просто невозможно сравнивать», — приводит слова Пике Reuters.

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Но это не помешало Александру в те же сроки отправиться в коммерческое турне по Южной Америке с Роджером Федерером.
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