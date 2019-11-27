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Тренер рассказал, зачем Серена Уильямс смотрит мужские матчи

Тренер рассказал, зачем Серена Уильямс смотрит мужские матчи
Теннис / WTA 0

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, рассказал, что его подопечную и швейцарца Роджера Федерера отличает страсть к игре.

«Роджер очень страстно относится к теннису, я знаю это. Серена, я могу вам сказать, каждый вечер смотрит в YouTube матчи, старые матчи. Она также смотрит мужские игры, чтобы научиться новому. Для этого нужно очень сильно любить теннис», — приводит слова Муратоглу Tennis World USA.

38-летняя Уильямс является 10-й ракеткой мира. Последним турниром, на котором она выступала, стал US Open 2019. Там американская теннисистка пробилась в финал, где уступила 19-летней представительнице Канады Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 5:7. На счету Серены 72 титула на соревнованиях WTA в одиночном разряде. Последний на текущий момент трофей она завоевала в 2017 году, выиграв Открытый чемпионат Австралии.

Организатор аукциона планирует продать сломанную ракетку С. Уильямс за $ 50 тыс.
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