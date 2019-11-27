Федерер оценил возможность выступления в 40 лет
20-кратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарский теннисист Роджер Федерер оценил возможность выступления в 2021 году, когда ему исполнится 40 лет.
«Я буду выступать в 2020 году. Что касается 2021-го, то пока не знаю. Сейчас это кажется чем-то слишком далёким. Конечно, если у меня будет возможность сыграть и всё ещё будет получаться, то почему нет? Если моя семья этому обрадуется и я буду здоров, то это самое главное.
Важно, чтобы жена поддержала меня: счастливая жена — счастливая жизнь. С этого стоит начать. Дальше нужно будет оценить состояние организма и свои результаты. Но обычно я не заглядываю так далеко вперёд. Думаю только о следующем сезоне», — приводит слова Федерера Forbes.
Федерер не будет пропускать грунтовый сезон в 2020 году
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