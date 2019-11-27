Федерер не будет пропускать грунтовый сезон в 2020 году
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что планирует принять участие в грунтовых турнирах в 2020 году.
«Я буду играть на грунте, как и в завершившемся сезоне. Только не на всех турнирах. Мне нужно будет время на восстановление и тренировки перед Открытым чемпионатом Франции, Уимблдоном, Олимпиадой и US Open. Я с нетерпением жду этого. Надеюсь избежать травм, как в этом году. Мне было приятно провести весь сезон, я отлично себя чувствовал. А когда чувствуешь себя хорошо, то и играешь так же», — приводит слова Федерера Forbes.
38-летний швейцарец в 2019 году выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле. Федерер завершит год на третьей строчке рейтинга ATP.
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