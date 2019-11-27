Пике: вы не увидите игроков, плачущих в полуфинале турнира «Большого шлема»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, ставший одним из инициаторов и инвесторов реформы Кубка Дэвиса, рассказал о встрече с Новаком Джоковичем, на которой они с сербом обсудили различные нюансы по улучшению турнира.
«Новак был полон энтузиазма, когда мы провели встречу, чтобы обсудить возможные улучшения. Когда он узнал, что Сербия получит уайлд-кард на 2020 год, то поблагодарил меня и сказал, что хочет вернуться на турнир как можно скорее. Их поражение в матче с Россией было очень болезненным. Трудно проигрывать, имея матчбол. Самое главное, что игроки на нашем турнире оставляют много адреналина и страсти, которых нет ни в одном другом теннисном соревновании. Вы не увидите спортсменов, плачущих в полуфинале турнира «Большого шлема».
Конечно, нам нужно разобраться с графиком. У нас есть только неделя на проведение всего турнира. Один из вариантов – дополнительно открыть четвёртый корт и сократить время между матчами. Кроме того, мы раздумываем над тем, чтобы сместить начало ближе к утру. Но тут важно найти баланс, расписание сейчас главная проблема», — приводит слова Пике Tennis World USA.
- 27 ноября 2019
-
18:19
-
16:06
-
15:32
-
14:27
-
13:02
-
12:20
-
11:00
-
10:21
-
09:09
-
08:19
-
00:51
- 26 ноября 2019
-
23:59
-
23:57
-
22:57
-
22:31
-
22:21
-
21:46
-
20:44
-
20:03
-
19:32
-
18:29
-
16:13
-
15:43
-
15:14
-
14:51
-
12:05
-
11:00
-
10:39
-
09:17
-
08:57
-
01:00
- 25 ноября 2019
-
21:23
-
20:58
-
18:34
-
16:18