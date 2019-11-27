Пике: вы не увидите игроков, плачущих в полуфинале турнира «Большого шлема»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, ставший одним из инициаторов и инвесторов реформы Кубка Дэвиса, рассказал о встрече с Новаком Джоковичем, на которой они с сербом обсудили различные нюансы по улучшению турнира.

«Новак был полон энтузиазма, когда мы провели встречу, чтобы обсудить возможные улучшения. Когда он узнал, что Сербия получит уайлд-кард на 2020 год, то поблагодарил меня и сказал, что хочет вернуться на турнир как можно скорее. Их поражение в матче с Россией было очень болезненным. Трудно проигрывать, имея матчбол. Самое главное, что игроки на нашем турнире оставляют много адреналина и страсти, которых нет ни в одном другом теннисном соревновании. Вы не увидите спортсменов, плачущих в полуфинале турнира «Большого шлема».

Конечно, нам нужно разобраться с графиком. У нас есть только неделя на проведение всего турнира. Один из вариантов – дополнительно открыть четвёртый корт и сократить время между матчами. Кроме того, мы раздумываем над тем, чтобы сместить начало ближе к утру. Но тут важно найти баланс, расписание сейчас главная проблема», — приводит слова Пике Tennis World USA.