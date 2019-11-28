Определена лучшая теннисистка октября
Официальный сайт WTA подвёл итоги голосования за лучшего игрока октября. Победителем стала первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. На эту награду также претендовали украинка Элина Свитолина и представительница Беларуси Арина Соболенко.
Эшли завершила сезон победой на Итоговом чемпионате WTA.
В январе и сентябре лучшей теннисисткой была названа японка Наоми Осака, в феврале — швейцарка Белинда Бенчич, в марте и июне — Эшли Барти, в апреле — чешка Петра Квитова, в мае — голландка Кики Бертенс, в июле — румынка Симона Халеп, в августе — канадка Бьянка Андрееску.
В категории «Прорыв октября» первенствовала чешка Каролина Мухова. Её конкурентками были швейцарка Белинда Бенчич и американка Софья Кенин.
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Первая ракетка мира Эшли Барти на Итоговом чемпионате получила рекордные призовые в истории тенниса.
Соболенко помолвлена, но замуж не собирается
Арина уточнила, что её избранник не Дмитрий Турсунов и не белорус. А Симона Халеп опровергла слухи о своей помолвке.
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