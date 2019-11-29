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Волевая победа Соболенко заняла второе место в списке лучших матчей года

Волевая победа Соболенко заняла второе место в списке лучших матчей года
Теннис / WTA 0

WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут названы лучшие поединки года на турнирах, не относящихся к категории «Большого шлема».

Второе место заняла встреча представительницы Беларуси Арины Соболенко с датчанкой Каролиной Возняцки в третьем круге турнира в Истбурне (Великобритания). На момент поединка Арина занимала 10-ю строчку в рейтинге WTA, Каролина — 13-ю.

Соболенко одержала победу со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность поединка составила 2 часа 23 минуты. Белорусской теннисистке удалось победить, отыграв матчбол.

В четвертьфинале Соболенко проиграла голландке Кики Бертенс со счётом 4:6, 6:3, 4:6. Арина завершила сезон в статусе 11-й ракетки мира. Возняцки располагается на 37-й строчке рейтинга WTA.

Матч, прерванный на 2 часа из-за дождя, вошёл в число лучших в 2019 году
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