Тренер Надаля: у Рафаэля возникли проблемы с левой рукой

Франсиско Роиг, тренер первой ракетки мира Рафаэля Надаля, рассказал о физической готовности испанского теннисиста.
«Победа на Кубке Дэвиса — большой успех. Он провёл много матчей. У Надаля возникли проблемы с левой рукой. Ему нужно время для отдыха. Из-за травмы он не может нормально пробивать с форхенда, мы обратились к врачам. Но Рафа в следующем месяце сыграет на выставочном турнире в Абу-Даби. А 28 декабря мы отправимся в Австралию.
Сколько Надаль ещё будет играть в туре? Точно нельзя сказать. Думаю, два-три года", — цитирует Роига Tennis World USA.
Ранее стало известно, что Надаль, россиянин Даниил Медведев и японец Кей Нисикори подтвердили участие в турнире в Барселоне (Испания). Первая ракетка мира Надаль в 16-й раз выступит в основной сетке этих соревнований. Рафаэль — 11-кратный победитель турнира в Барселоне.
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