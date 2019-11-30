Тренер Надаля: у Рафаэля возникли проблемы с левой рукой

Франсиско Роиг, тренер первой ракетки мира Рафаэля Надаля, рассказал о физической готовности испанского теннисиста.

«Победа на Кубке Дэвиса — большой успех. Он провёл много матчей. У Надаля возникли проблемы с левой рукой. Ему нужно время для отдыха. Из-за травмы он не может нормально пробивать с форхенда, мы обратились к врачам. Но Рафа в следующем месяце сыграет на выставочном турнире в Абу-Даби. А 28 декабря мы отправимся в Австралию.

Сколько Надаль ещё будет играть в туре? Точно нельзя сказать. Думаю, два-три года", — цитирует Роига Tennis World USA.

Ранее стало известно, что Надаль, россиянин Даниил Медведев и японец Кей Нисикори подтвердили участие в турнире в Барселоне (Испания). Первая ракетка мира Надаль в 16-й раз выступит в основной сетке этих соревнований. Рафаэль — 11-кратный победитель турнира в Барселоне.