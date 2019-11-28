Кто богаче всех? Призовые теннисистов в сезоне-2019

Богатый Китай

Призовые в теннисе неуклонно растут – и в мужском, и в женском. Например, Рафаэль Надаль за свою первую победу на «Ролан Гаррос» в 2005 году получил $ 1 103 960 (на официальном сайте ATP те призовые указаны именно в долларах), а за 12-ю в этом году — € 2,3 млн. На US Open призовые увеличились ещё сильнее – сейчас Надалю заплатили $ 3,85 млн, а Роджер Федерер в том же 2005-м получил только $ 1,1 млн.

Китай обогащает. Там можно выиграть 4 матча и заработать больше 4 миллионов Первая ракетка мира Эшли Барти на Итоговом чемпионате получила рекордные призовые в истории тенниса.

Если турниры «Большого шлема» достаточно давно проводят политику равных призовых для мужчин и женщин, то с соревнованиями WTA и ATP ситуация иная. На совместных турнирах призовые тоже равные – например, за победу в Майами и Роджер Федерер, и Эшли Барти получили по $ 1 354 010. А вот соревнования, проводящиеся раздельно, друг на друга, понятно, не ориентируются. ATP и WTA выставляют ограничения минимального призового фонда для каждой категории турниров, но не максимального, поэтому призовые могут сильно различаться. Например, призовой фонд женского Итогового чемпионата, переехавшего из Сингапура в Шэньчжэнь, китайцы удвоили, и он составил $ 14 млн, а на мужском Итоговом чемпионате в Лондоне разыгрывалось $ 9 млн. В результате за одинаковый результат (титул при одном поражении в группе) Эшли Барти и Стефанос Циципас получили совсем разные деньги – австралийке выдали чек на $ 4,42 млн, а грек заработал $ 2,656 млн. Внушительная разница встречается и на параллельно проводящихся турнирах. Например, мужской ATP 500 в Пекине обеспечил призовой фонд в $ 3 666 275, а аналогичный турнир в Токио — $ 2 046 340. Правда, японцы при этом вложились в приезд Новака Джоковича, который и стал чемпионом. Наверняка участие серба стоило им не меньше $ 1 млн.

Надаль заработал больше $ 15 ммлн

По итогам сезона-2019 отметку в $ 1 млн призовых преодолели 54 теннисиста и 44 теннисистки. Глядя на эти цифры, не будем забывать, что из всех призовых вычитаются налоги – в размере, положенном по законодательству страны, проводящей тот или иной турнир. Где-то налоги съедают чуть ли не половину суммы, а в среднем за сезон получается около трети. Кроме того, есть обязательные расходы на перемещения между городами, на зарплату своей команде, на проживание и питание (хотя большая часть крупных турниров компенсирует последние два пункта). С другой стороны, игроки получают деньги от спонсоров, от рекламы, в том числе в своих соцсетях. Звёзды зарабатывают также за счёт стартовых от необязательных турниров и на различных выставочных матчах. Мы уже отмечали, что Федереру заплатили около $ 10 млн за участие в 4 поединках с Александром Зверевым в рамках турне по Латинской Америке. Доход немца от этих выступлений неизвестен, но понятно, что и он внакладе не остался – хотя очевидно также, что Роджер заработал больше.

Огромный куш Федерера. За неделю он заработал больше, чем за год Федерер за четыре выставочных матча со Зверевым в Латинской Америке получил 10 миллионов долларов. Это больше его призовых за весь сезон!

А лидером сезона по официальным призовым стал Надаль. Рафаэль получил $ 16 349 586 – практически на $ 3 млн больше, чем Новак Джокович ($ 13 372 355). Оба выиграли по два турнира «Большого шлема» и по два «Мастерса», но у испанца есть ещё проигранных финал «Шлема», а у серба только финал «Мастерса». Интересно, что единственные поражения в финалах они потерпели друг от друга. Надаль был бит Джокович в титульном матче Australian Open, а Новак легко проиграл в финале Рима. Понятно, что финал в Австралии «стоит» намного дороже, чем в Италии. Кроме того, Джокович не добрал много денег (как и рейтинговых очков) на US Open, где снялся по ходу матча 4-го круга со Стэном Вавринкой из-за проблем со здоровьем.



Третье место занимает Федерер с заработком в $ 8 716 975. В пятёрку вошли также Доминик Тим ($ 8 000 223) и Даниил Медведев ($ 7 902 912). Стефанос Циципас, победивший на Итоговом чемпионате, занял шестое место ($ 7 272 204). Карен Хачанов заработал $ 2 285 081, Андрей Рублёв — $ 1 573 436. Это 14-й и 26-й результаты соответственно. Отметим, что в парном теннисе отметку в миллион долларов превысили только победители двух мэйджоров Роберт Фара и Хуан Себастьян Кабаль из Колумбии, получившие по $ 1 390 028.

А у женщин вторая ракетка мира не вошла в топ-5 по призовым

В женском теннисе больше всех призовых, разумеется, у Барти. Помимо почти 4,5 млн за Итоговый чемпионат и более чем миллиона за Майами, Эшли получила солидный куш за победу на «Ролан Гаррос» — $ 2 649 464. Всего австралийка заработала $ 11 307 587. Следом расположились ещё три чемпионки «Шлемов» — Симона Халеп ($ 6 962 442), Наоми Осака ($ 6 788 282) и Бьянка Андрееску ($ 6 504 150). Интересно, что замкнула пятёрку Элина Свитолина ($ 6 126 335), единственный финал которой в этом году пришёлся на Итоговый чемпионат. Она опередила и финалистку двух «Шлемов» Серену Уильямс ($ 4 310 515), и вторую ракетку мира Каролину Плишкову ($ 5 138 077).

Forbes составил список теннисистов, заработавших за сезон-2019 больше $ 1 млн

Интересно, что несмотря на провальный сезон, который она закончила на 69-й строчке, Дарья Касаткина преодолела отметку в миллион призовых и по этому показателю даже стала лучшей среди россиянок. Она заработала $ 1 037 359, а Анастасия Павлюченкова — $ 1 023 739. При этом Анастасия набрала почти вдвое больше рейтинговых очков, стала 30-й ракеткой мира и первой ракеткой России.