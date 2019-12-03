Ван Эйтванк: меня называли некрасивой и каждый день издевались

Бельгийка Элисон ван Эйтванк рассказала о трудностях, которые испытывала, когда начинала заниматься теннисом.

«Я впервые стала тренироваться в бельгийской федерации, когда мне было 10 или 11 лет. Я быстро осознала, что всё будет не так, как я думала. Надо мной каждый день издевались, в основном мальчики. Они постоянно смеялись над моими волосами. Я чувствовала себя несчастной и одинокой, у меня не было друзей, и я не могла всё рассказать родителям. Я считала, что, рассказав родителям правду об издевательствах, сделаю хуже другим людям, а мне этого не хотелось.

Спустя год я решила всё же признаться тренерам. Они обсудили проблему с ребятами, это помогло лишь на пару дней. Дальше всё опять стало как прежде. Я ни на кого не могла положиться и каждый день плакала в своей комнате. Всё закончилось, когда меня выгнали. Кроме того что я не могла вписаться в коллектив, я ещё и постоянно получала травмы. Руководство не верило в меня и в то, что я могу прогрессировать. Это был самый тяжёлый момент в моей жизни. Но он сделал меня той, кем я являюсь сейчас.

Мне потребовалось время, чтобы пережить этот опыт. Моя самооценка была на очень низком уровне, я перестала верить в себя. Когда другие называли меня некрасивой, я начала в это верить. Это сказалось и на моей уверенности в игре", — цитирует ван Эйтванк Behind The Racquet.

В 2019 году Элисон выиграла турниры в Будапеште и Ташкенте.

Фото Элисон ван Эйтванк доступно в её «инстаграме».