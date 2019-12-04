Рублёв — в пятёрке лучших по проценту побед в залах, Медведев — в топ-5 на харде

ATP на своём официальном сайте продолжает подводить итоги сезона-2019. В этот раз пресс-служба тура составила рейтинги игроков по проценту побед на различных типах покрытия. Россиянин Даниил Медведев вошел в топ-5 по этому показателю на харде.
Ещё один российский теннисист — Андрей Рублёв — вошёл в пятёрку лучших игроков по проценту побед на крытых кортах.
Рейтинг теннисистов по проценту побед на крытых кортах в 2019 году (минимум 10 матчей):
1. Рафаэль Надаль (Испания) — 97,1% побед (11 побед — 1 поражение)
2. Новак Джокович (Сербия) — 81,8% (9-2)
3. Алекс Де Минор (Австралия) — 81,3% (13-3)
4. Роджер Федерер (Швейцария) — 80% (8-2)
5. Андрей Рублёв (Россия) — 78,9% (15-4).
Рейтинг теннисистов по проценту побед на харде в 2019 году (минимум 10 матчей):
1. Рафаэль Надаль (Испания) — 91,4% побед (32 победы — 3 поражения)
2. Роджер Федерер (Швейцария) — 82,5% (33-7)
3. Новак Джокович (Сербия) — 81,4% (35-8)
4. Кевин Андерсон (ЮАР) — 80% (8-2)
5. Даниил Медведев (Россия) — 78% (46-13).
Рейтинг теннисистов по проценту побед на грунте в 2019 году (минимум 10 матчей):
1. Рафаэль Надаль (Испания) — 87,5% побед (21 победа — 3 поражения)
2. Новак Джокович (Сербия) — 83,3% (15-3)
3. Роджер Федерер (Швейцария) — 81,8% (9-2)
4. Доминик Тим (Австрия) — 76,7% (23-7)
5-6. Бенуа Пэр (Франция) — 75% (15-5)
5-6. Стефанос Циципас (Греция) — 75% (15-5).
Рейтинг теннисистов по проценту побед на траве в 2019 году (минимум 5 матчей):
1. Новак Джокович (Сербия) — 100% побед (7 побед — 0 поражений)
2. Роджер Федерер (Швейцария) — 91,7% (11-1)
3. Маттео Берреттини (Италия) — 85,7% (12-2)
4-5. Джон Иснер (США) — 83,3% (5-1)
4-5. Рафаэль Надаль (Испания) — 83,3% (5-1).
Рейтинг теннисистов по общему проценту побед в 2019 году:
1. Рафаэль Надаль (Испания) — 89.2% побед (58 побед — 7 поражений)
2. Роджер Федерер (Швейцария) — 84.1% (53-10)
3. Новак Джокович (Сербия) — 83.8% (57-11)
4. Даниил Медведев (Россия) — 73.8% (59-21)
5. Доминик Тим (Австрия) — 72.1% (49-19).
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