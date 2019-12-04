Тренер Серены Уильямс назвал Федерера гением

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, выразил восхищение швейцарцем Роджером Федерером.

«Роджер — гений. Он играет в идеальный теннис. Не помню, чтобы когда-либо встречал теннисиста, который играл бы так же. Думаю, и не встречу до конца жизни. Всё, что делает Роджер, идеально», — приводит слова Муратоглу Spiegel.

38-летний уроженец Базеля за карьеру выиграл 20 турниров «Большого шлема». В 2019 году он завоевал титулы на турнирах в Дубае, Майами, Галле и Базеле. Швейцарец завершит год на третьей строчке рейтинга ATP.

Ранее стало известно, что изображение Федерера появится на памятных монетах, которые будут выпущены в Швейцарии. Он станет первым швейцарцем, удостоенным этой чести при жизни.