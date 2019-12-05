Теннисист, выигрывавший титулы в паре с Федерером, обвинён в изнасиловании

Бывший швейцарский теннисист Ив Аллегро, выступавший в паре с Роджером Федерером и Стэном Вавринкой, обвинён в изнасиловании, сообщает Tennis World USA. Инцидент произошёл 5 лет назад на форуме европейских тренеров в Таллине.
Аллегро, изрядно выпив, провёл ночь с бывшей теннисисткой, которая также употребляла алкоголь в тот вечер. На утро девушка обнаружила, что её одежда разорвана, а на теле немало синяков и ссадин. Спустя некоторое время она вспомнила, что Ив, применяя силу, заставил её заняться с ним сексом.
В переписке Аллегро с жертвой обнаружилось, что Ив частично подтвердил случившееся. Заседание суда по этому делу состоится 9 декабря
За карьеру Аллегро завоевал три титула ATP в парном разряде. В паре с Федерером он победил на турнирах в Вене (2003) и Галле (2005).
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