Возняцки в прощальном матче сыграет с Сереной Уильямс
Датская теннисистка Каролина Возняцки проведёт прощальный матч с американкой Сереной Уильямс. Встреча состоится в Копенгагене 18 мая 2020 года, информирует sport.tv2.dk.
Ранее стало известно, что 29-летняя спортсменка завершит карьеру после Открытого чемпионата Австралии 2020 года.
«Настало время завершить карьеру. С нетерпением жду последней домашней игры перед такой большой аудиторией. Это будет нечто особенное.
Точка в моей карьере не может быть поставлена лучше — сыграть дома с величайшей теннисисткой в истории. Будет великолепный вечер, который я никогда не забуду.
Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на протяжении всей карьеры», — сказала Возняцки.
В рейтинге WTA Каролина занимает 37-ю строчку.
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