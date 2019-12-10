Возняцки в прощальном матче сыграет с Сереной Уильямс

Датская теннисистка Каролина Возняцки проведёт прощальный матч с американкой Сереной Уильямс. Встреча состоится в Копенгагене 18 мая 2020 года, информирует sport.tv2.dk.

Ранее стало известно, что 29-летняя спортсменка завершит карьеру после Открытого чемпионата Австралии 2020 года.

«Настало время завершить карьеру. С нетерпением жду последней домашней игры перед такой большой аудиторией. Это будет нечто особенное.

Точка в моей карьере не может быть поставлена лучше — сыграть дома с величайшей теннисисткой в истории. Будет великолепный вечер, который я никогда не забуду.

Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на протяжении всей карьеры», — сказала Возняцки.

В рейтинге WTA Каролина занимает 37-ю строчку.

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