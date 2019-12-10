Шарапова и Серена Уильямс — в топ-10 обсуждаемых спортсменок года в «Твиттере»

Россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс вошли в топ-10 самых обсуждаемых спортсменок 2019 года в «Твиттере», сообщила пресс-служба этой социальной сети.

Самой популярной спортсменкой стала футболистка Меган Рапино. Летом 2019 года она в составе сборной США стала победителем чемпионата мира, а также была признана лучшим игроком турнира. В декабре её вручили «Золотой мяч».

Второй по числу упоминаний в соцсети стала Уильямс, третье место заняла ещё одна теннисистка — японка Наоми Осака. Шарапова расположилась на девятой строчке рейтинга.

Рейтинг самых популярных спортсменок 2019 года по версии «Твиттера»:

1. Меган Рапино (футбол)

2. Серена Уильямс (теннис)

3. Наоми Осака (теннис)

4. Алекс Морган (футбол)

5. Симона Байлз (спортивная гимнастика)

6. Бекки Линч (рестлинг)

7. Марта (футбол)

8. Ронда Роузи (MMA)

9. Мария Шарапова (теннис)

10. Кейтлин Охаши (спортивная гимнастика)



При составлении рейтинга учитывалось число пользователей, писавших о спортсменках в 2019 году.

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