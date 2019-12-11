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Тим: хочу стать вегетарианцем, а ещё помогать в защите окружающей среды

Тим: хочу стать вегетарианцем, а ещё помогать в защите окружающей среды
Теннис / ATP 0

Звезда австрийского тенниса Доминик Тим рассказал, что тщательно следит за своей диетой. Кроме того, он отметил, что по завершению карьеры планирует стать вегетарианцем.

«Я просто хочу иметь здоровую диету. Дома за этим проще следить, потому что мы используем продукты из нашего собственного сада. Во время турниров это сложнее. Вообще, после завершения карьеры я хочу стать вегетарианцем.

Я стараюсь помочь сделать мир лучше, например, пожертвованиями во Всемирный фонд дикой природы (WWF) и 4ocean (Американская компания, очищающая океанические воды от мусора. – Прим. «Чемпионата»). Я стараюсь использовать свою популярность, чтобы убедить людей в важности этих вопросов. Про эти темы нельзя забывать. В конце концов, речь идет о будущем нашей планеты», — приводит слова Тима Tennis World USA.

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