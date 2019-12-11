Сёдерлинг предложил проводить Кубок Дэвиса раз в четыре года

Бывший шведский теннисист Робин Сёдерлинг призвал проводить Кубок Дэвиса раз в четыре года. В 2019 году этот турнир впервые проходил по новой схеме с розыгрышем финальной части в одной стране.

«Годами я говорил, что Кубок Дэвиса нужно реформировать. Но, возможно, стоило сделать менее крупные изменения.

Я думал, что надо проводить турнир раз в четыре года, как чемпионат мира по футболу. Когда я начинал выступать за сборную Швеции в Кубке Дэвиса, турнир был впечатляющим, матчи посещало большое количество зрителей. Но теперь люди потеряли интерес, потому что проходит слишком много матчей.

Не думаю, что такой вариант дальнейшего развития будет правильным. В то же время было очевидно, что прежний формат больше не работал, Кубок Дэвиса умирал», — цитирует Сёдерлинга Tennis World USA.