Сёдерлинг предложил проводить Кубок Дэвиса раз в четыре года

Бывший шведский теннисист Робин Сёдерлинг призвал проводить Кубок Дэвиса раз в четыре года. В 2019 году этот турнир впервые проходил по новой схеме с розыгрышем финальной части в одной стране.
«Годами я говорил, что Кубок Дэвиса нужно реформировать. Но, возможно, стоило сделать менее крупные изменения.
Я думал, что надо проводить турнир раз в четыре года, как чемпионат мира по футболу. Когда я начинал выступать за сборную Швеции в Кубке Дэвиса, турнир был впечатляющим, матчи посещало большое количество зрителей. Но теперь люди потеряли интерес, потому что проходит слишком много матчей.
Не думаю, что такой вариант дальнейшего развития будет правильным. В то же время было очевидно, что прежний формат больше не работал, Кубок Дэвиса умирал», — цитирует Сёдерлинга Tennis World USA.
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