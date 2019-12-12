Организаторы турнира в Шэньчжэне не смогли договориться с Шараповой

Директор турнира в Шэньчжэне Луис Карвальо сообщил, что организаторам не удалось договориться об участии в соревнованиях пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой. Турнир пройдёт с 4 по 11 января 2020 года.

«Шарапова связана с IMG, мы также являемся проектом IMG, поэтому всегда общаемся с ними. В данном случае мы не достигли договорённости. Вероятно, Шарапова хотела чего-то нового, но и мы, в свою очередь, стали обращаться к другим игрокам», — приводит слова Карвальо Tennis World USA.

В 2019 году бывшая первая ракетка мира Шарапова дошла до четвертьфинала этих соревнований и снялась в ходе матча с Ариной Соболенко из Беларуси при счёте 1:6, 2:4. В финале Соболенко обыграла американку Элисон Риске со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.

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