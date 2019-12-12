Директор турнира в Шэньчжэне: нам не жаль, что Шарапова не вернётся

Директор турнира в Шэньчжэне Луис Карвальо отреагировал на неудачное завершение переговоров об участии в соревнованиях пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой. Турнир пройдёт с 4 по 11 января 2020 года.
«Шарапова у нас играла дважды. Это нормально. Нам не жаль, что она не вернётся. Зато у нас сыграет Мугуруса», — приводит слова Карвальо Tennis World USA.
Луис также оценил состав участниц предстоящих соревнований.
«Мы всегда стараемся заполучить лучший из возможных составов участниц. Мы довольны тем, что получилось. У нас сыграет Белинда Бенчич, которая провела прекрасный сезон. Она на подъёме, была близка к выходу в финал Итогового чемпионата. Белинда очень популярна в Китае. У нас выступит действующая чемпионка Арина Соболенко. Также сразу шесть китаянок попали в основную сетку напрямую, такого в истории турнира в Шэньчжэне ещё не было», — сказал директор.
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