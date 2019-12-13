11-я ракетка мира поделился ожиданиями от матча с Медведевым

11-я ракетка мира, бельгийский теннисист Давид Гоффен рассказал об ожиданиях от матча с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале выставочного турнира Diriyah Tennis Cup в Эр-Рияде. На старте соревнований Медведев победил немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 6:1, а Гоффен оказался сильнее француза Люка Пуя — 6:2, 6:4.
«В матче с Медведевым мне придётся очень непросто. Он провёл великолепный 2019 год, является пятой ракеткой мира и лидером посева на этом турнире. Но в этом году мы провели несколько отличных матчей. На Уимблдоне была хорошая игра, он победил меня в финале в Цинциннати. Наши матчи всегда получаются упорными с прекрасными розыгрышами.
Впереди нас ждёт ещё одна отличная встреча. Я постараюсь продемонстрировать свой лучший теннис. Покрытие здесь очень хорошее, и корт мне нравится", — цитирует Гоффена официальный сайт турнира.
Матч Медведев — Гоффен состоится сегодня, 13 декабря.
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