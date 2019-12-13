Медведев объяснил, почему решил сыграть в Саудовской Аравии

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как относится к борьбе за звание первой ракетки мира.
«О звании первой ракетки мира я думаю с шести лет, но я не одержим этим. Например, если бы мне было 40 лет и лучшей позицией в рейтинга была бы вторая строчка, моя жизнь от этого совершенно не изменилась бы. Конечно, упорно работая и играя на многих турнирах, ты хочешь добиться лучшей позиции в рейтинге», — цитирует Медведева Ubitennis.
Пятая ракетка мира также рассказал, почему решил сыграть на предсезонном турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Я действительно считаю, что предсезонный турнир вроде этого — это хорошо. Ты не можешь просто тренироваться четыре недели, не зная, каков уровень твоей игры в настоящий момент. В прошлом году я выступал на предсезонном турнире во Франции. В этот раз мы с командой решили построить подготовку так. Посмотрим, как всё получится. После минувшего сезона у меня большие ожидания от 2020 года, но важно двигаться вперёд матч за матчем», — сказал Медведев.
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