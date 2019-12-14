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Типсаревич, месяц назад завершивший карьеру, стал тренером Краиновича

Типсаревич, месяц назад завершивший карьеру, стал тренером Краиновича
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Янко Типсаревич вошёл в тренерский штаб соотечественника — Филипа Краиновича. Об этом сообщил сам 27-летний теннисист в своём «инстаграме».

«Одна из лучших новостей на протяжении всей моей карьеры — со старым другом к новым вершинам! Для меня большая честь, что Янко Типсаревич присоединился к моей команде», — написал Филип.

В настоящее время Краинович является 40-й ракеткой мира. Интересно, что 35-летний Типсаревич, бывший второй номер рейтинга АТР, ещё месяц назад выступал на профессиональном уровне. Уроженец Белграда официально завершил карьеру после Кубка Дэвиса.

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