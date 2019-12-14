Типсаревич, месяц назад завершивший карьеру, стал тренером Краиновича

Сербский теннисист Янко Типсаревич вошёл в тренерский штаб соотечественника — Филипа Краиновича. Об этом сообщил сам 27-летний теннисист в своём «инстаграме».



«Одна из лучших новостей на протяжении всей моей карьеры — со старым другом к новым вершинам! Для меня большая честь, что Янко Типсаревич присоединился к моей команде», — написал Филип.



В настоящее время Краинович является 40-й ракеткой мира. Интересно, что 35-летний Типсаревич, бывший второй номер рейтинга АТР, ещё месяц назад выступал на профессиональном уровне. Уроженец Белграда официально завершил карьеру после Кубка Дэвиса.