Типсаревич, месяц назад завершивший карьеру, стал тренером Краиновича
Сербский теннисист Янко Типсаревич вошёл в тренерский штаб соотечественника — Филипа Краиновича. Об этом сообщил сам 27-летний теннисист в своём «инстаграме».
«Одна из лучших новостей на протяжении всей моей карьеры — со старым другом к новым вершинам! Для меня большая честь, что Янко Типсаревич присоединился к моей команде», — написал Филип.
В настоящее время Краинович является 40-й ракеткой мира. Интересно, что 35-летний Типсаревич, бывший второй номер рейтинга АТР, ещё месяц назад выступал на профессиональном уровне. Уроженец Белграда официально завершил карьеру после Кубка Дэвиса.
- 14 декабря 2019
-
22:35
-
22:09
-
19:20
-
13:42
-
11:57
-
09:48
- 13 декабря 2019
-
22:48
-
20:37
-
16:47
-
13:49
-
12:18
-
11:26
-
10:09
-
09:13
- 12 декабря 2019
-
21:27
-
21:16
-
20:13
-
16:34
-
14:25
-
13:29
-
12:27
-
11:07
-
10:57
-
10:18
-
09:11
- 11 декабря 2019
-
22:16
-
21:54
-
19:10
-
18:21
-
16:13
-
14:40
-
13:52
-
10:39
-
10:28
-
09:52
Партнерский контент