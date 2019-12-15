«Простите, можно мне Ваш бэкхенд?» Осака поддержала свою фанатку
Японская теннисистка Наоми Осака любит общаться со своими подписчикам в социальных сетях. На этот раз 22-летняя спортсменка в шутку выразила желание иметь такой же удар слева, как у одной из своих болельщиц Аны.
«Я очень волнуюсь, публикуя эту видеозапись, но мне нравится моя нынешняя теннисная форма, поэтому я сделаю это. Я ненавижу то, как я выгляжу, поэтому более часа я только и делала, что пробивала по мячу. Всегда вдохновлена тобой, Наоми», — написала девушка.
«Простите, можно мне Ваш бэкхенд?» — ответила Осака, сделав репост видеозаписи на свою страницу.
Стоит отметить, что Осака не впервые обращает внимание на Ану. Под одним из ободряющих постов девушки в «инстаграм» теннисистка оставляла сообщение.
Осака определилась с новым тренером
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