Осака определилась с новым тренером

Третья ракетка мира японка Наоми Осака будет сотрудничать с бельгийским тренером Вимом Фиссеттом. На прошлой неделе специалиста уже представили спонсорам 22-летней спортсменки в Лос-Анджелесе, сообщил в «Твиттере» журналист Бен Ротенберг.

Осака сотрудничала с тренером Джермейном Дженкинсом, а также работала под руководством отца, Леонарда Франсуа.

39-летний Фиссетт тренировал Симону Халеп, Ким Клейстерс, Викторию Азаренко, Анжелик Кербер и Йоханну Конту.

Напомним, последним турниром, в котором сыграла Осака, был Итоговый чемпионат WTA. Японке пришлось сняться в ходе соревнований в Шэньчжэне (Китай) из-за травмы плеча.

Ранее стало известно, что Осака заявилась на первый турнир сезона-2020 в Брисбене (Австралия). Кроме неё в заявочный лист попали ещё пять спортсменок из топ-10 — австралийка Эшли Барти (1), чешка Каролина Плишкова (2), украинка Элина Свитолина (6), представительница Чехии Петра Квитова (7) и голландка Кики Бертенс (9). Действующей победительницей соревнований является Плишкова.