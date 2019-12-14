Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Осака определилась с новым тренером

Осака определилась с новым тренером
Теннис / WTA 0

Третья ракетка мира японка Наоми Осака будет сотрудничать с бельгийским тренером Вимом Фиссеттом. На прошлой неделе специалиста уже представили спонсорам 22-летней спортсменки в Лос-Анджелесе, сообщил в «Твиттере» журналист Бен Ротенберг.

Осака сотрудничала с тренером Джермейном Дженкинсом, а также работала под руководством отца, Леонарда Франсуа.

39-летний Фиссетт тренировал Симону Халеп, Ким Клейстерс, Викторию Азаренко, Анжелик Кербер и Йоханну Конту.

Напомним, последним турниром, в котором сыграла Осака, был Итоговый чемпионат WTA. Японке пришлось сняться в ходе соревнований в Шэньчжэне (Китай) из-за травмы плеча.

Ранее стало известно, что Осака заявилась на первый турнир сезона-2020 в Брисбене (Австралия). Кроме неё в заявочный лист попали ещё пять спортсменок из топ-10 — австралийка Эшли Барти (1), чешка Каролина Плишкова (2), украинка Элина Свитолина (6), представительница Чехии Петра Квитова (7) и голландка Кики Бертенс (9). Действующей победительницей соревнований является Плишкова.

Осака получила в подарок куртку со своим портретом. Видео
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019