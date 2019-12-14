Осака определилась с новым тренером

Третья ракетка мира японка Наоми Осака будет сотрудничать с бельгийским тренером Вимом Фиссеттом. На прошлой неделе специалиста уже представили спонсорам 22-летней спортсменки в Лос-Анджелесе, сообщил в «Твиттере» журналист Бен Ротенберг.
Осака сотрудничала с тренером Джермейном Дженкинсом, а также работала под руководством отца, Леонарда Франсуа.
39-летний Фиссетт тренировал Симону Халеп, Ким Клейстерс, Викторию Азаренко, Анжелик Кербер и Йоханну Конту.
Напомним, последним турниром, в котором сыграла Осака, был Итоговый чемпионат WTA. Японке пришлось сняться в ходе соревнований в Шэньчжэне (Китай) из-за травмы плеча.
Ранее стало известно, что Осака заявилась на первый турнир сезона-2020 в Брисбене (Австралия). Кроме неё в заявочный лист попали ещё пять спортсменок из топ-10 — австралийка Эшли Барти (1), чешка Каролина Плишкова (2), украинка Элина Свитолина (6), представительница Чехии Петра Квитова (7) и голландка Кики Бертенс (9). Действующей победительницей соревнований является Плишкова.
- 14 декабря 2019
-
11:57
-
09:48
- 13 декабря 2019
-
22:48
-
20:37
-
16:47
-
13:49
-
12:18
-
11:26
-
10:09
-
09:13
- 12 декабря 2019
-
21:27
-
21:16
-
20:13
-
16:34
-
14:25
-
13:29
-
12:27
-
11:07
-
10:57
-
10:18
-
09:11
- 11 декабря 2019
-
22:16
-
21:54
-
19:10
-
18:21
-
16:13
-
14:40
-
13:52
-
10:39
-
10:28
-
09:52
-
09:01
-
08:26
-
00:50
-
00:26