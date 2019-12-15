Медведев: о первой строчке рейтинга думаю с шести лет, но не одержим ею
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об амбициях стать первой ракеткой мира.
«О первой строчке рейтинга думаю с шести лет, но это не значит, что я одержим этой идеей. Если в 40 лет моим лучшим результатом будет второе место в рейтинге, моя жизнь кардинально не изменится.
Впрочем, когда изо дня в день ты упорно работаешь, хочется добиваться только самых высоких результатов», — цитирует Медведева UbiTennis.
В настоящее время 23-летний уроженец Москвы является пятой ракеткой мира. Его лучший результат в рейтинге АТР — четвёртое место.
Вчера, 14 декабря, Даниил выиграл первый трофей в сезоне. В финале выставочного турнира в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, он обыграл итальянца Фабио Фоньини — 6:2, 6:2.
Медведев снялся с турнира в Абу-Даби
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